Украинский футболист Эрик Шуранов может получить немецкое гражданство. Нападающий, выступающий за немецкий "Нюрнберг" U-21, попал в сферу интересов немецкого футбольного союза (НФС).

Авторитетное немецкое издание Bild сообщает, что Шуранова могут натурализовать. Украинец вроде бы давно под присмотром в НФС.

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Вопрос натурализации Шуранова затронули по запросу тренера сборной Германии U-19 Кристиана Вернса.

К слову. Натурализация – это процесс предоставления иностранцу гражданства определенной страны уполномоченными на то органами.

Что известно о Шуранова

Шуранов родился в немецком городе Бамберг. Эрик выступал за сборные Украины U-17 и U-18. Всего в составе украинских сборных провел 5 матчей и забил 5 голов.

В 2020 году Эрик получил вызов в молодежную сборную Украины (U-21), которую возглавляет Руслан Ротань. Однако матч с Данией Шуранов провел в запасе.

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18-летний Шуранов – воспитанник "Нюрнберга" и выступает за молодежную команду. В трех стартовых турах Лиги Süd/Südwest в этом сезоне забил 7 голов.



Эрик Шуранов / Фото " Нюрнберг"

За первую команду "Нюрнберга" украинец в официальных матчах не дебютировал.

В нынешнем сезоне он сыграл один матч за вторую команду "Нюрнберга" в Региональной лиге, в котором забил 1 гол. Также на его счету дубль в матче Кубка Германии среди юниоров.