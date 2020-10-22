Украинского футболиста Шуранова хотят натурализовать в Германии
Украинский футболист Эрик Шуранов может получить немецкое гражданство. Нападающий, выступающий за немецкий "Нюрнберг" U-21, попал в сферу интересов немецкого футбольного союза (НФС).
Авторитетное немецкое издание Bild сообщает, что Шуранова могут натурализовать. Украинец вроде бы давно под присмотром в НФС.
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Вопрос натурализации Шуранова затронули по запросу тренера сборной Германии U-19 Кристиана Вернса.
Что известно о Шуранова
Шуранов родился в немецком городе Бамберг. Эрик выступал за сборные Украины U-17 и U-18. Всего в составе украинских сборных провел 5 матчей и забил 5 голов.
В 2020 году Эрик получил вызов в молодежную сборную Украины (U-21), которую возглавляет Руслан Ротань. Однако матч с Данией Шуранов провел в запасе.
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18-летний Шуранов – воспитанник "Нюрнберга" и выступает за молодежную команду. В трех стартовых турах Лиги Süd/Südwest в этом сезоне забил 7 голов.
Эрик Шуранов / Фото " Нюрнберг"
За первую команду "Нюрнберга" украинец в официальных матчах не дебютировал.
В нынешнем сезоне он сыграл один матч за вторую команду "Нюрнберга" в Региональной лиге, в котором забил 1 гол. Также на его счету дубль в матче Кубка Германии среди юниоров.