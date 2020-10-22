Український футболіст Ерік Шуранов може отримати німецьке громадянство. Нападник, який виступає за німецький "Нюрнберг" U-21, потрапив у сферу інтересів Німецького футбольного союзу (НФС).

Авторитетне німецьке видання Bild повідомляє, що Шуранова можуть натуралізувати. Українець начебто давно під наглядом у НФС.

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Питання натуралізації Шуранова порушили за запитом тренера збірної Німеччини U-19 Крістіана Вернса.

До слова. Натуралізація – це процес надання іноземцю громадянства певної країни уповноваженими на те органами.

Що відомо про Шуранова

Шуранов народився у німецькому місті Бамберг. Ерік виступав за збірні України U-17 і U-18. Всього у складі українських збірних провів 5 матчів та забив 5 голів.

У 2020 році Ерік отримав виклик у молодіжну збірну України (U-21), яку очолює Руслан Ротань. Однак матч з Данією Шуранов провів у запасі.

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18-річний Шуранов – вихованець "Нюрнберга" й виступає за молодіжну команду. У трьох стартових турах ліги Süd / Südwest цього сезону забив 7 голів.



Ерік Шуранов / Фото "Нюрнберг"

За першу команду "Нюрнберга" українець в офіційних матчах не дебютував.

У нинішньому сезоні він зіграв один матч за другу команду "Нюрнберга" в Регіональній лізі, в якому забив 1 гол. Також на його рахунку дубль в матчі Кубка Німеччини серед юніорів.