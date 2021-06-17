Футболиста сборной Украины окрестили "россиянином" во время трансляции матча: видео

Официальный телеканал пляжного футбола в ютубе сконфузился во время трансляции матча с участием сборной Украины.

На 36 минуте поединка отборочного турнира Евролиги в группе А против Германии желтую карточку получил Андрей Пашко. Beach Soccer TV, показывая титр с предупреждением, почему-то водрузил рядом с игроком флаг России.

К слову Пляжный футбол: Украина за 20 секунд до конца матча победила Германию в отборе Евролиги



Андрея Пашко окрестили россиянином / Фото: скриншот

В конце концов, именно Пашка стал главным героем встречи, оформив дубль. Сборная Украины в дополнительное время одолела Германию со счетом 3:2.

Что известно о Евролиге?