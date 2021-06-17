На 36 минуте поединка отборочного турнира Евролиги в группе А против Германии желтую карточку получил Андрей Пашко. Beach Soccer TV, показывая титр с предупреждением, почему-то водрузил рядом с игроком флаг России.
К слову Пляжный футбол: Украина за 20 секунд до конца матча победила Германию в отборе Евролиги
Андрея Пашко окрестили россиянином / Фото: скриншот
В конце концов, именно Пашка стал главным героем встречи, оформив дубль. Сборная Украины в дополнительное время одолела Германию со счетом 3:2.
Что известно о Евролиге?
- Кроме Украины и Германии, в группе А также выступают сборные Азербайджана и Португалии. 12 команд, участвующих в отборочном турнире, распределены на 3 квартета. По регламенту после группового турнира в Суперфинал попадут восемь лучших команд.
- 18 июня украинцы сыграют с Азербайджаном, а 19-го – с Португалией.
- Параллельно с мужским турниром в Евролиге будет участвовать и женская сборная Украины по пляжному футболу, для которой это будет дебют в таких соревнованиях.