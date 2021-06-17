На 36 хвилині поєдинку відбіркового турніру Євроліги в групі А проти Німеччини жовту картку отримав Андрій Пашко. Beach Soccer TV, показуючи титр із попередженням, чомусь поставив поруч із гравцем прапор Росії.
До слова Пляжний футбол: Україна за 20 секунд до кінця матчу перемогла Німеччину у відборі Євроліги
Андрія Пашко охрестили росіняином / Фото: Скріншот
Зрештою, саме Пашко став головним героєм зустрічі, оформивши дубль. Збірна України в додатковий час здолала Німеччину з рахунком 3:2.
Що відомо про Євролігу?
- Окрім України та Німеччині, у групі А також виступають збірні Азербайджану та Португалії. 12 команд, які беруть участь у відбірковому турнірі, розподілені на 3 квартети. За регламентом після групового турніру до Суперфіналу потраплять вісім найкращих команд.
- 18 червня українці зіграють з Азербайджаном, а 19-го – з Португалією.
- Паралельно з чоловічим турніром у Євролізі братиме участь і жіноча збірна України з пляжного футболу, Для якої це буде дебют у таких змаганнях.