На 36 хвилині поєдинку відбіркового турніру Євроліги в групі А проти Німеччини жовту картку отримав Андрій Пашко. Beach Soccer TV, показуючи титр із попередженням, чомусь поставив поруч із гравцем прапор Росії.

До слова Пляжний футбол: Україна за 20 секунд до кінця матчу перемогла Німеччину у відборі Євроліги



Андрія Пашко охрестили росіняином / Фото: Скріншот

Зрештою, саме Пашко став головним героєм зустрічі, оформивши дубль. Збірна України в додатковий час здолала Німеччину з рахунком 3:2.

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