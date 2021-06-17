Украина – Германия 3:2

Голы: Зборовский, 3, Пашка, 34, 39 – Бирманн, 15 Корнер, 34

К слову FAVBET продолжает розыгрыш 21 автомобилей

Кроме Украины и Германии, в группе А также выступают сборные Азербайджана и Португалии. 12 команд, которые участвуют в отборочном турнире, распределены на 3 квартета. По регламенту после группового турнира в Суперфинал попадут восемь лучших команд.

18 июня украинцы сыграют с Азербайджаном, а 19-го – с Португалией.

Параллельно с мужским турниром в Евролиге будет частвовать и женская сборная Украины по пляжному футболу, для которой это будет дебют в таких соревнованиях.

После отборочного турнира к Суперфинала Евролиги мужская команда Украины стартует в квалификации чемпионата мира-2021, матчи которой также пройдут в Назаре.