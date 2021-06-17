Украина – Германия 3:2
Голы: Зборовский, 3, Пашка, 34, 39 – Бирманн, 15 Корнер, 34
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Кроме Украины и Германии, в группе А также выступают сборные Азербайджана и Португалии. 12 команд, которые участвуют в отборочном турнире, распределены на 3 квартета. По регламенту после группового турнира в Суперфинал попадут восемь лучших команд.
18 июня украинцы сыграют с Азербайджаном, а 19-го – с Португалией.
Параллельно с мужским турниром в Евролиге будет частвовать и женская сборная Украины по пляжному футболу, для которой это будет дебют в таких соревнованиях.