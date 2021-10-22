Украинского фаната сильно избили на стадионе во время матча Лиги Европы

Во время матча Лиги конференций ЦСКА – Заря (0:1) случился неприятный инцидент на трибунах. Пострадал украинский болельщик.

Местные стюарды избили болельщика луганчан, который эмоционально радовался успеху своей команды.

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"Напишу кратко. Сразу после гола стюарды срывали наши флаги, а потом очень сильно был избит наш болельщик, которого вы все слышали в трансляции", – говорится в публикации.

ЦСКА – Заря: коротко о матче