Украинского фаната сильно избили на стадионе во время матча Лиги Европы
22 октября 2021 , 09:10Читати новину українською
Источник:телеграм-канал болельщиков Зари
Во время матча Лиги конференций ЦСКА – Заря (0:1) случился неприятный инцидент на трибунах. Пострадал украинский болельщик.
Местные стюарды избили болельщика луганчан, который эмоционально радовался успеху своей команды.
Как это было Шикарный гол Аллахьяра принес Заре первую победу в Лиге конференций: видео
"Напишу кратко. Сразу после гола стюарды срывали наши флаги, а потом очень сильно был избит наш болельщик, которого вы все слышали в трансляции", – говорится в публикации.
ЦСКА – Заря: коротко о матче
- Луганская Заря обыграла софийский ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча в столице Болгарии на стадионе Васил Левски завершилась со счетом 1:0.
- Первый тайм поединка прошел при полном доминировании хозяев. У них было несколько моментов, чтобы забить, но фортуна в этих эпизодах была на стороне луганчан. Заря же за первые 45 минут нанесла лишь один удар по воротам соперника, но и тот оказался неточным.
- А вот после перерыва бронзовый призер чемпионата Украины сыграл лучше. Подопечные Виктора Скрипника стали действовать активнее впереди и на 65-й минуте открыли счет. Аллахьяр Саядманеш нанес шикарный удар с левого края штрафной болгар и попал точно в дальний угол.
- Добавим, что для Зари это были первые очки в рамках группового этапа Лиги конференций. 4 ноября луганчане будут принимать ЦСКА в Запорожье.