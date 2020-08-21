В польском городе Лодзь состоялся турнир по смешанным единоборствам. Украинский боец Дмитрий Побережець нокаутировал местного бойца Адама Палаша уже в первом раунде.

Победу украинец праздновал на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat под названием ACA 109 в Польше. Побережцу удалось хорошо начать поединок, провести мощную комбинацию ударов и праздновать успех в схватке, информирует 24 канал.

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Яркая победа

Отметим, что украинец нанес первое поражение в карьере для польского бойца. До этого Адам не знал горечи поражений.

Фаворитом встречи считали именно представителя Польши, но иначе думал Побережец. Уже в первом раунде ему удалось благодаря сильному боковому удару положить соперника на канвас и нанести еще несколько мощных ударов по сопернику. После чего судья решил остановить эту схватку.

Dmitriy Poberezhets successfully debuts in ACA League and finishes undefeated Adam Palasz via 1st round TKO! #ACA109 pic.twitter.com/O6apQtBDq0 — ACAMMA (@ACA_League) August 20, 2020

Подчеркнем, что этот поединок против Адама Палаша был для украинца дебютным в лиге АСА.

Что известно о Дмитрии Побережце