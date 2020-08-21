Украинец бешеной комбинацией ударов отправил в нокаут непобедимого поляка: видео
В польском городе Лодзь состоялся турнир по смешанным единоборствам. Украинский боец Дмитрий Побережець нокаутировал местного бойца Адама Палаша уже в первом раунде.
Победу украинец праздновал на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat под названием ACA 109 в Польше. Побережцу удалось хорошо начать поединок, провести мощную комбинацию ударов и праздновать успех в схватке, информирует 24 канал.
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Яркая победа
Отметим, что украинец нанес первое поражение в карьере для польского бойца. До этого Адам не знал горечи поражений.
Фаворитом встречи считали именно представителя Польши, но иначе думал Побережец. Уже в первом раунде ему удалось благодаря сильному боковому удару положить соперника на канвас и нанести еще несколько мощных ударов по сопернику. После чего судья решил остановить эту схватку.
Подчеркнем, что этот поединок против Адама Палаша был для украинца дебютным в лиге АСА.
Что известно о Дмитрии Побережце
- Побережець дебютировал в ММА еще в 2009 году. В начале 2017 года, после серии быстрых и ярких побед, подписал контракт с влиятельной бойцовской организацией Ultimate Fighting Championship.
- Боец – чемпион мира и Европы по панкратиону, чемпион ZONE FC (Швеция) в тяжелом весе, призер чемпионата мира и Европы по боевому самбо, мастер спорта международного класса по панкратиону и боевому самбо.
- Вице-чемпион командного чемпионата Украины М-1 2009 года. Вице-чемпион международного командного кубка по смешанным единоборствам PROFC "Кубок Содружества Наций" 2011 года.
- Обладатель Кубка Украины по смешанным единоборствам "Grand Prix Ukraine" PROFC.
- Большую часть своих побед одержал нокаутом. Сейчас Дмитрий на длинной серии уже из 15 побед подряд.