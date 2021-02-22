Украинского бойца, принявшего гражданство России, безжалостно нокаутировали в Лас-Вегасе: видео
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник 20 февраля провел бой на турнире UFC Fight Night 185. Бывший украинец потерпел сокрушительное поражение от Криса Дакаса.
Источник:24 канал
На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе состоялся целый ряд поединков. Особое внимание украинских поклонников мог привлечь поединок уже бывшего украинского бойца Алексея Олейника.
Стоит увидеть Смертельный нокаут: украинско-молдавский боец Спивак мощно разбил лицо американца – видео
Болезненное поражение
43-летний спортсмен родился в Харькове, но в 2014 году решил сменить гражданство и выступать за Россию. Бойцу не удалось ничего противопоставить сопернику Крису Дакасу, представляющему США.
Уже в первом раунде Олейник пропустил серию мощных ударов в голову. После такой комбинации судья решил прекратить поединок, отдав победу техническим нокаутом Дакасу. Алексей же не мог крепко стоять на ногах.
Видеообзор боя Олейник – Дакас
Поделиться новостью