Боец смешанных единоборств Алексей Олейник 20 февраля провел бой на турнире UFC Fight Night 185. Бывший украинец потерпел сокрушительное поражение от Криса Дакаса.

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе состоялся целый ряд поединков. Особое внимание украинских поклонников мог привлечь поединок уже бывшего украинского бойца Алексея Олейника.

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Болезненное поражение

43-летний спортсмен родился в Харькове, но в 2014 году решил сменить гражданство и выступать за Россию. Бойцу не удалось ничего противопоставить сопернику Крису Дакасу, представляющему США.

Уже в первом раунде Олейник пропустил серию мощных ударов в голову. После такой комбинации судья решил прекратить поединок, отдав победу техническим нокаутом Дакасу. Алексей же не мог крепко стоять на ногах.

Важно! Олейник был занесен в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Боец есть в базе "Миротворец", ему запрещен въезд в Украину.

Видеообзор боя Олейник – Дакас