В ночь с 20 на 21 февраля в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 185. В одном из поединков украинско-молдавский боец Спивак Сергей нокаутировал американца Джареда Уандера.

Сергей Спивак и Джаред Уандер провели поединок в предыдущем карде. Украинско-молдавский боец одержал яркую победу, канвас был залит кровью соперника из США.

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Нокаут вечера

Певец по прозвищу "Полярный медведь" уже вначале схватки бросился в атаку. К серии из мощных ударов не был готов Вандер. Чемпион мира по версии WWFC в тяжелом весе певец вдребезги разбил лицо соперника, кровь американца была чуть ли не на всем настиле.

Для 26-летнего уроженца Кишинева, который долгое время выступал в Украине и считает именно ее своей родной страной, эта победа стала третьей в пяти поединках в UFC. Еще в его активе есть победы над Таем Туивасой и Карлосом Фелипе. Боец в своей карьере и потерпел два поражения против Уолта Харриса и Марчина Тибури.

Для Уандера этот бой стал дебютным в промоушене. Контракт американец подписал только в октябре 2020 года.

Интересно, что поединок между бойцами должен был состояться еще в декабре 2020 года, но был перенесен из-за коронавируса у Уандера. Однако такое развитие событий никак не помогло американцу лучше подготовиться к встрече.

Видео нокаута от Спивака