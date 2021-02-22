Боєць змішаних єдиноборств Олексій Олійник 20 лютого провів бій на турнірі UFC Fight Night 185. Колишній українець зазнав нищівної поразки від Кріса Дакаса.

На турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у Лас-Вегасі відбулась ціла низка поєдинків. Особливу увагу українських прихильників міг привернути поєдинок вже колишнього українського бійця Олексія Олійника.

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Болюча поразка

43-річний спортсмен народився у Харкові, але у 2014 році вирішив змінити громадянство та виступати за Росію. Бійцю не вдалось нічого протиставити супернику Крісу Дакасу, який представляє США.

Вже у першому раунді Олійник пропустив серію потужних ударів у голову. Після такої комбінації суддя вирішив припинити бійку, віддавши перемогу технічним нокаутом Дакасу. Олексій ж не міг міцно стояти на ногах.

Важливо! Олійник був занесений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Боєць є у базі "Миротворець", йому заборонений в'їзд в Україну.

Відеоогляд бою Олійник – Дакас