Украинец Святослав Михайлюк провел очередной матч за Детройт. Команда при этом проиграла Майами – 107:113.

Украинец начал матч в запасе, суммарно провел на площадке 13 минут и не набирал очки. Святослав не реализовал три броска из игры, два из которых были далеки, пишет 24 канал.

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Детройт вел в счете большую часть первой половины встречи, но пропустил "Хит" вперед еще в третьей четверти.

Всего в нынешнем сезоне Михайлюк сыграл в 12 матчах Детройта, в среднем набирая 8,3 очка за поединок.

Десятое поражение "поршней" в нынешнем сезоне оставило их на последнем месте Восточной конференции. В ночь на 21 января "Пистонс" сыграют с Атлантой.

Детройт – Майами видеообзор матча