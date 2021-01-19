Детройт с Михайлюком упустил победу над Майами: результативность украинца
Украинец Святослав Михайлюк провел очередной матч за Детройт. Команда при этом проиграла Майами – 107:113.
Украинец начал матч в запасе, суммарно провел на площадке 13 минут и не набирал очки. Святослав не реализовал три броска из игры, два из которых были далеки, пишет 24 канал.
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Детройт вел в счете большую часть первой половины встречи, но пропустил "Хит" вперед еще в третьей четверти.
Всего в нынешнем сезоне Михайлюк сыграл в 12 матчах Детройта, в среднем набирая 8,3 очка за поединок.
Десятое поражение "поршней" в нынешнем сезоне оставило их на последнем месте Восточной конференции. В ночь на 21 января "Пистонс" сыграют с Атлантой.
Детройт – Майами видеообзор матча
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