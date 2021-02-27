У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті переграв лондонський Вест Хем – 2:1.

Манчестер Сіті – Вест Хем 2:1

Голи: Діас, 30, Стоунз, 68 – Антоніо, 43

Дивіться також Маріуполь на власному полі вирвав нічию у Дніпра-1: відео

В першому таймі команди обмінялися голами. На 30-й хвилині Діас вивів господарів вперед. А перед перервою нападник лондонців Антоніо рахунок зрівняв. На 68-й хвилині Стоунз забив другий м’яч МанСіті і приніс команді Гвардіоли перемогу 2:1.

Український півзахисник МанСіті Олександр Зінченко відіграв увесь матч. А от хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко досі поза заявкою через травму.