Наконец поклонники баскетбола из Украины дождались украинского противостояния в НБА. Вашингтон владел преимуществом на паркете и отдал сопернику победу только в третьей четверти.

Интересно Святослав Михайлюк обошел легендарного Александра Волкова в списке лучших украинцев в НБА

Вашингтон – Оклахома 119:107 (38:25, 26:33, 24:21, 31:28)

За оба клуба сыграли украинские легионеры. Святослав Михайлюк провел в футболке Оклахомы 25 минут 20 секунд. За это время атакующий защитник набрал 11 очков, сделал 2 подбора и 3 передачи. Также запомнился одной потерей мяча и таким же количеством персональных фолов.

За Вашингтон вышел центровой Алексей Лень. Баскетболист сыграл 15 минут 55 секунд, за это время он получил 9 пунктов, сделал 4 подбора и одну передачу. Еще за игру заработал 3 персональных фола.

Успех праздновали хозяева. Эта победа стала для них 24-й в сезоне при 33-х поражениях. Сейчас клуб Леня занимает 11 место среди 15 команд Восточной конференции.

Оклахома Михайлюка в Западной конференции находится на 13 позиции. В их активе 20 побед и 38-м поражений. Для его команды это фиаско стало уже 11-м подряд.

Следующий матч Вашингтон сыграет 22 апреля против Голден Стейт. Оклахома в тот же день поедет в гости к Индиане.

Вашингтон – Оклахома видеообзор