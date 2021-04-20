Нарешті прихильники баскетболу з України дочекались українського протистояння у НБА. Вашингтон володів перевагою на паркеті та віддав супернику перемогу лише у третій чверті.

Цікаво Святослав Михайлюк обійшов легендарного Олександра Волкова у списку найкращих українців в НБА

Вашингтон – Оклахома 119:107 (38:25, 26:33, 24:21, 31:28)

За обидва клуби зіграли українські легіонери. Святослав Михайлюк провів у футболці Оклахоми 25 хвилин 20 секунд. За цей час атакувальний захисник набрав 11 очок, зробив 2 підбирання та 3 передачі. Також запам'ятався однією втратою м'яча та такою ж кількістю персональних фолів.

За Вашингтон вийшов центровий Олексій Лень. Баскетболіст зіграв 15 хвилин 55 секунд, за цей час він здобув 9 пунктів, зробив 4 підбирання та одну передачу. Ще за гру заробив 3 персональні фоли.

Успіх святкували господарі. Ця звитяга стала для них 24-ю у сезоні при 33-х поразках. Зараз клуб Леня посідає 11 місце серед 15 команд Східної конференції.

Оклахома Михайлюка у Західній конференції перебуває на 13 позиції. У їх активі 20 перемог та 38-м поразок. Для його команди це фіаско стало вже 11-м поспіль.

Наступний матч Вашингтон зіграє 22 квітня проти Голден Стейт. Оклахома того ж дня поїде у гості до Індіани.

Вашингтон – Оклахома відеоогляд