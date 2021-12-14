Торонто – Сакраменто 124:101 (30:22, 40:23, 23:24, 31:32)

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Алексей провел на площадке 21 минуту, за которую набрал 12 очков и сделал 8 подборов. Что интересно – все подборы украинца были в атаке, то есть на щите Репторс. В предыдущем сезоне, когда Лень играл за Торонто, у него не было ни одного подбора в атаке более 15 матчей.

И несмотря на то, что Алексей неплохо проводил этот матч, у "Сакраменто" не было шансов – на большой перерыв команды пошли при счете "+25" в пользу Репторса, во второй половине хозяева все контролировали.

Святослав Михайлюк в этих условиях получил 20 минут игрового времени – 11 очков, 5 подборов и 3 ассиста. Для Михайлюка это первая игра за две недели (с 29 ноября), в которой он набрал 10+ очков. Похожая ситуация у Леня – впервые 10+ очков с 27 ноября.

После этого матча Репторс с 13 победами в 27 матчах занимают 11 место в Восточной конференции. Сакраменто с 11 победами в 28-х матчах – 11-й в Западной конференции.

В следующем матче Торонто встретится с Бруклином. А Сакраменто сыграет с Вашингтоном.

Торонто – Сакраменто видеообзор