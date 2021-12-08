Досрочный выход

Для гарантии досрочного выхода в раунд плей-ин Прометею необходимо было с любым счетом выиграть матч против итальянского клуба.

Первую четверть Прометей выиграл со счетом 27:15. Залогом столь успешного дебюта игры стали реализованные 6 из 7 дальних бросков (против одного точного трехочкового у соперников).

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Во время второй четверти Прометей сумел развить свое преимущество до 21 очка, но в последние минуты гости сумели немного отыграться, уйдя на перерыв при счете 45:32.

Третью четверть Прометей начал с рывка 14:2, благодаря чему развил свое преимущество до 25 очков, которое на этот раз сохранил до перерыва – 65:41.

В последней четверти гости окончательно "посыпались" и Прометей спокойно довел матч до победы.

Прометей (Украина) – Сассари (Италия) 89:56 (27:15, 18:17, 20:9, 24:15)

В последнем туре Прометей на выезде 21 декабря сыграет против немецкого Ризена Людвигсбурга, но эта игра уже не будет иметь никакого турнирного значения – наша команда останется третьей в группе.

В плей-ин (серия до двух побед) в январе Прометей сыграет против второй команды группы B (претендуют Хапоэль Иерусалим, Каршиака и Сталь Острув Велькопольски). Победитель противостояния войдет в топ-16 Лиги чемпионов.