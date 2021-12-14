Торонто – Сакраменто 124:101 (30:22, 40:23, 23:24, 31:32)

До слова Прометей достроково вийшов в плей-ін баскетбольної Ліги чемпіонів

Олексій Лень провів на майданчику 21 хвилину, за яку набрав 12 очок і зробив 8 підбирань. Що цікаво – усі підбирання від українця були в атаці, тобто на щиті Репторс. У попереднього сезоні, коли Лень грав за Торонто, у нього не було жодного підбору в атаці за понад 15 матчів.

І попри те, що Олексій непогано проводив цей матч, у Сакрамент" не було шансів – на велику перерву команди пішли за рахунку "+25" на користь Репторс, у другій половині господарі усе контролювали.

Святослав Михайлюк у цих умовах отримав 20 хвилин ігрового часу – 11 очок, 5 підбирань та 3 асисти. Для Михайлюка це перша гра за два тижні (з 29 листопада), в якій він набрав 10+ очок. Схожа ситуація у Леня – уперше 10+ очок з 27 листопада.

Після цього матчу Репторс із 13 перемогами у 27-ми матчах посідають 11 місце у Східній конференції. Сакраменто з 11-ма перемогами у 28-х матчах – 11-й у Західній конференції.

У наступному матчі Торонто зустрінеться з Брукліном. А Сакраменто зіграє з Вашингтоном.

Торонто – Сакраменто відеоогляд