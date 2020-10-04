Александр Филиппов, который недавно перебрался в "Сент-Трюйден", не сумел помочь команде победить в чемпионате Бельгии. Его клуб расписал безголевую ничью против "Кортрейка", где выступает другой украинец Евгений Макаренко.

В восьмом туре чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" на своем поле встретился против "Кортрейка". Команды не смогли определить более сильного, пишет 24 канал.

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"Сухая" ничья с участием украинцев

В стартовом составе "Сент-Трюйдена" на поле вышел украинский форвард Александр Филиппов, который только недавно перешел в бельгийский клуб, но уже успел дебютировать за команду. Украинский нападающий провел на поле 81-ну минуту.

Всю игру за "Кортрейк" провел еще один украинец Евгений Макаренко. Защитник в первом тайме имел отличный голевой шанс, но после его удара головой мяч пролетел мимо ворот.

На 71-й минуте "Кортрейк" Макаренко начал играть в меньшинстве. Красную карточку перед собой увидел Селемани. У хозяев было численное преимущество на поле, но футболисты "Сент-Трюйдена" так и не сумели воспользоваться таким подарком соперника.

Финальный свисток судьи зафиксировал "сухую" ничью – 0:0. Футболисты "Сент-Трюйдена" продлили свою безвыигрышную серию до семи матчей в чемпионате Бельгии. Сейчас команда Филиппов занимает лишь 16 место среди 18 команд. В их активе 6 очков.

"Кортрейк" же на протяжении последних трех поединков не знает вкуса побед. Клуб находится на 9 месте, в их активе 11 набранных пунктов.