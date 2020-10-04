Олександр Філіппов, який нещодавно перебрався у "Сент-Трюйден", не зумів допомогти команді перемогти у чемпіонаті Бельгії. Його клуб розписав безгольову нічию проти "Кортрейка", де виступає інший українець Євген Макаренко.

У восьмому турі чемпіонату Бельгії "Сент-Трюйден" на власному полі зустрівся проти "Кортрейка". Команди не змогли визначити сильнішого, пише 24 канал.

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"Суха" нічия за участю українців

У стартовому складі "Сент-Трюйдена" на поле вийшов український форвард Олександр Філіппов, який лише нещодавно перейшов у бельгійський клуб, але вже встиг дебютувати за команду. Український нападник провів на полі 81-ну хвилину.

Всю гру за "Кортрейк" провів ще один українець Євген Макаренко. Захисник у першому таймі мав відмінний гольовий шанс, але після його удару головою м'яч пролетів повз ворота.

На 71-й хвилині "Кортрейк" Макаренка розпочав грати у меншості. Червону картку перед собою побачив Селемані. У господарів була чисельна перевага на полі, але футболісти "Сент-Трюйдена" так і не зуміли скористатись таким подарунком суперника.

Фінальний свисток судді зафіксував "суху" нічию – 0:0. Футболісти "Сент-Трюйдена" продовжили свою безвиграшну серію до семи матчів у чемпіонаті Бельгії. Зараз команда Філіппов посідає лише 16 місце серед 18 команд. У їх активі 6 очок.

"Кортрейк" же протягом останніх трьох поєдинків не знає смаку перемог. Клуб перебуває на 9 місці, у їх доробку 11 набраних пунктів.