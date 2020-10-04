Защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко официально вернулся в "Лех". Игрок будет выступать в польском клубе на правах аренды до конца 2020 года.

О возвращении украинского легионера в чемпионат Польши сообщила пресс-служба польского клуба. В прошлом году Бутко уже выступал за "Лех", где был один из игроков основного состава.

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В прошлом году Бутко сыграл за "Лех" в 12 поединках, где отметился одним результативным ассистом. По окончании арендного соглашения вернулся в расположение "горняков". Бутко ни разу не попал в заявку "горняков" в течение одного месяца.

Главный наставник "Шахтера" Луиш Каштру дал понять, что не рассчитывает на защитника, поэтому Богдан вернулся в польский клуб, который был не против снова видеть украинца в своем расположении.

Действующее соглашение футболиста с дончанами истекает через год.

Добавим, что за "Лех" выступает еще один украинский защитник Василий Кравец.

Карьера Богдана Бутко

Бутко – воспитанник донецкого "Шахтера". В 2010 году ушел в аренду в луцкую "Волынь", где сыграл один сезон. Затем на игрока "Шахтера" ждала очередная аренда, но уже в "Мариуполь". Там футболист задержался надолго. Четыре сезона Бутко защищал цвета команды из "Мариуполя" (2011/14).

В феврале 2015 неожиданно для всех перешел в чемпионат России. В котором выступал за "Амкар" на правах аренды.

В составе сборной Украины на его счету 33 матча.