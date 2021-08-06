Украинским синхронисткам включили не ту музыку на Олимпиаде: так же ошибались с россиянками

Украинские синхронистки не смогли вовремя начать свое выступление в технической программе по артистическому плаванию. Причиной стали проблемы с музыкой.

Когда спортсменки уже были на помосте и готовились к выступлению, диджей случайно включил не ту музыку. Ее же сразу выключили, поэтому наступила пауза. Девушкам пришлось уйти с помоста.

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А после этого снова возвращаться, чтобы продемонстрировать свой перформанс перед тем, как опуститься в воду.

Несмотря на это, украинки сумели достойно выступить, показав третий результат. И теперь среди главных претенденток на медали. Выступление в произвольной программе состоится в субботу, 7 августа (начало в 13:30). По его итогу и будет известно, выиграют ли украинки награды Олимпиады-2020.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда диджей включает не ту музыку во время выступлений на артистическом плавании. Так было дважды со сборной ОКР в выступлении дуэтов. При этом что они тогда одержали победу.

Кроме того, сборные Украины и ОКР перепутали и на награждении. Украинский дуэт получил бронзовые награды, но диктор случайно назвал их "представительницами ОКР". Впоследствии организаторам пришлось извиняться.