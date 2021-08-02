В общем все выступление дуэта россиянок в квалификации произвольной программы было отмечено сплошными неудачами. Сначала им включили не ту музыку. А потом музыка вообще исчезла во время их выступления.

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Не ту музыку россиянкам включили, когда они только направлялись к помосту. Несмотря на ошибку, синхронистки продолжили идти в бассейн. После этого музыка стихла, а спортсменки замерли в стартовой позе. И когда они уже были готовы начать свое выступление, их попросили уйти с помоста и начать выполнение заново.

Несмотря на эти проблемы, именно россиянки показали лучший результат в квалификации. Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук стали лишь третьими.

Финал в произвольной программе дуэтов состоится в четверг, 5 августа.