Соревноваться будут только лучшие

Со 2 по 5 декабря в испанском Луго состоится Кубок европейских чемпионов по футзалу. За трофей сразятся чемпионы шести европейских стран.

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Честь Украины будет защищать женский харьковский клуб ЗХО-Тесла. Напомним, что именно харьковчанки показали 100-процентный результат в сезоне Высшей лиги – 6 матчей, в которых одержали 6 побед. Харьковский клуб опередил ближайшего конкурента, которым был киевский IMS-НУХТ, на 6 баллов.

Украинский клуб попал в группу В, где сыграет против чемпионов Португалии и Италии – Бенфики и Пескары. В параллельной группе сыграют российская Норманочка, где выступают две украинки Анна Сидоренко и Юлия Титова, Осиек из Хорватии и испанский Бурела.

Система начисления баллов за матчи! По регламенту соревнований триумфаторы поединков традиционно получат по три очка. Если команды распишут мировую, то будет назначена серия пенальти. Клуб, который одержит в ней победу, получит 2 балла, а проигравшая команда одержит один пункт.

В финал пробьется лишь по одной команде из двух групп. Именно победители двух групп 5 декабря определят обладателя трофея.

Расписание матчей клуба ЗХО-Тесла

2 декабря в 18:30. Бенфика – ЗХО-Тесла

3 декабря в 18:30. ЗХО-Тесла – Пескара

Уже с 19 – 21 ноября стартует новый сезон в Высшей лиге Украины среди женских команд. А с 17 – 19 декабря ЗХО-Тесла сыграет в финале Кубка Украины против Будстар-НПУ. Отметим, что харьковские футзалистки помогли женской сборной Украины пробиться в "Финал четырех" Евро-2022. В "сине-желтой" футболке выступали София Рубан, Ксения Бурлаченко и Яна Дычко.