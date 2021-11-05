Соревноваться будут только лучшие
Со 2 по 5 декабря в испанском Луго состоится Кубок европейских чемпионов по футзалу. За трофей сразятся чемпионы шести европейских стран.
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Честь Украины будет защищать женский харьковский клуб ЗХО-Тесла. Напомним, что именно харьковчанки показали 100-процентный результат в сезоне Высшей лиги – 6 матчей, в которых одержали 6 побед. Харьковский клуб опередил ближайшего конкурента, которым был киевский IMS-НУХТ, на 6 баллов.
Украинский клуб попал в группу В, где сыграет против чемпионов Португалии и Италии – Бенфики и Пескары. В параллельной группе сыграют российская Норманочка, где выступают две украинки Анна Сидоренко и Юлия Титова, Осиек из Хорватии и испанский Бурела.
В финал пробьется лишь по одной команде из двух групп. Именно победители двух групп 5 декабря определят обладателя трофея.
Расписание матчей клуба ЗХО-Тесла
- 2 декабря в 18:30. Бенфика – ЗХО-Тесла
- 3 декабря в 18:30. ЗХО-Тесла – Пескара