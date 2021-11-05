Змагатимуться лише найкращі
З 2 – 5 грудня в іспанському Луго відбудеться Кубок європейських чемпіонів із футзалу. За трофей змагатимуться чемпіони шести європейських країн.
Цікаво Нестримна "оса": українка Шульга – у топ-5 найкращих бомбардирок ОР Євро-2022 з футзалу
Честь України захищатиме жіночий харківський клуб ЗХО-Тесла. Нагадаємо, що саме харків'янки показали 100-відсотковий результат у сезоні Вищої ліги – 6 матчів, у яких здобули 6 перемог. Харківський клуб випередив найближчого конкурента, яким був київський IMS-НУХТ, на 6 балів.
Український клуб потрапив у групу В, де зіграє проти чемпіонів Португалії та Італії – Бенфіки та Пескари. У паралельній групі зіграють російська Норманочка, де виступають дві українки Анна Сидоренко та Юлія Титова, Осієк із Хорватії та іспанська Бурела.
У фінал проб'ється лише по одній команді з двох груп. Саме переможці двох груп 5 грудня визначать володаря трофею.
Розклад матчів клубу ЗХО-Тесла
- 2 грудня о 18:30. Бенфіка – ЗХО-Тесла
- 3 грудня о 18:30. ЗХО-Тесла – Пескара