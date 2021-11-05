Змагатимуться лише найкращі

З 2 – 5 грудня в іспанському Луго відбудеться Кубок європейських чемпіонів із футзалу. За трофей змагатимуться чемпіони шести європейських країн.

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Честь України захищатиме жіночий харківський клуб ЗХО-Тесла. Нагадаємо, що саме харків'янки показали 100-відсотковий результат у сезоні Вищої ліги – 6 матчів, у яких здобули 6 перемог. Харківський клуб випередив найближчого конкурента, яким був київський IMS-НУХТ, на 6 балів.

Український клуб потрапив у групу В, де зіграє проти чемпіонів Португалії та Італії – Бенфіки та Пескари. У паралельній групі зіграють російська Норманочка, де виступають дві українки Анна Сидоренко та Юлія Титова, Осієк із Хорватії та іспанська Бурела.

Система нарахування балів за матчі! За регламентом змагань тріумфатори поєдинків традиційно отримають по три очки. Якщо команди розпишуть мирову, то буде призначена серія пенальті. Клуб, який здобуде у ній перемогу, отримає 2 бали, а переможена команда здобуде один пункт.

У фінал проб'ється лише по одній команді з двох груп. Саме переможці двох груп 5 грудня визначать володаря трофею.

Розклад матчів клубу ЗХО-Тесла

2 грудня о 18:30. Бенфіка – ЗХО-Тесла

3 грудня о 18:30. ЗХО-Тесла – Пескара