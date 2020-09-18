Украинский защитник Чеберко принял участие в представлении формы нового европейского клуба: фото
Капитан молодежной сборной Украины Евгений Чеберко летом перебрался в австрийский ЛАСК. Он принял участие в представлении новой формы команды.
ЛАСК представил два варианта формы на этот сезон – домашнюю и гостевую. Домашний вариант выглядит привычным для клуба – в черную и белую полосу. Команда носит прозвище "зербы", или "черно-белые".
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Зато гостевой вариант выполнен в розовом цвете. И именно гостевой вариант и представил Чеберко.
В клубе новую форму назвали "розовая пантера".
- Евгений Чеберко летом перешел из луганской "Зари" в австрийский ЛАСК.
- Сумма трансфера не сообщалась. По сообщению СМИ, клуб из Линца заплатил за защитника 300 тысяч евро.
- Новая команда украинца в этом сезоне провела лишь один матч. Чеберко этот матч провел в запасе.
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