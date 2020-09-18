Капитан молодежной сборной Украины Евгений Чеберко летом перебрался в австрийский ЛАСК. Он принял участие в представлении новой формы команды.

ЛАСК представил два варианта формы на этот сезон – домашнюю и гостевую. Домашний вариант выглядит привычным для клуба – в черную и белую полосу. Команда носит прозвище "зербы", или "черно-белые".

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Зато гостевой вариант выполнен в розовом цвете. И именно гостевой вариант и представил Чеберко.

В клубе новую форму назвали "розовая пантера".