Капітан молодіжної збірної України Євген Чеберко влітку перебрався в австрійський ЛАСК. Він взяв участь у представлені нової форми команди.

ЛАСК представив два варіанти форми на цей сезон – домашню та гостьову. Домашній варіант виглядає звичним для клубу – у чорну та білу смугу. Команда носить прізвисько "зерби", або "чорно-білі".

До теми В яких футбольних формах виступатимуть клуби в УПЛ: фото

Натомість гостьовий варіант виконаний у рожевому кольорі. І саме гостьовий варіант і представив Чеберко.

У клубі нову форму назвали "рожева пантера".