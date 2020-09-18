Український захисник Чеберко взяв участь в представлені форми нового європейського клубу: фото
Капітан молодіжної збірної України Євген Чеберко влітку перебрався в австрійський ЛАСК. Він взяв участь у представлені нової форми команди.
ЛАСК представив два варіанти форми на цей сезон – домашню та гостьову. Домашній варіант виглядає звичним для клубу – у чорну та білу смугу. Команда носить прізвисько "зерби", або "чорно-білі".
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Натомість гостьовий варіант виконаний у рожевому кольорі. І саме гостьовий варіант і представив Чеберко.
У клубі нову форму назвали "рожева пантера".
- Євген Чеберко влітку перейшов з луганської "Зорі" в австрійський ЛАСК.
- Сума трансферу не повідомлялася. За повідомленням ЗМІ, клуб з Лінцу заплатив за захисника 300 тисяч євро.
- Нова команда українця в цьому сезоні провела лише один матч. Чеберко цей матч провів у запасі.
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