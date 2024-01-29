Вихованець ДЮСШ з міста Новомосковськ приєднається до мадридського Реала вже найближчими днями. До цього він захищав іспанську Райо Махадаонду.
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Новий крок у кар'єрі українця
Волошин залишить свій нинішній клуб та стане повноцінним гравцем "вершкових", контракт із якими він підписав ще декілька місяців тому, але продовжував отримувати ігрову практику в Райо. У сезоні-2023/24 Ілля провів 8 із 11 "сухих" матчів і лише в одному поєдинку пропустив 2 м'ячі.
Зазначається, що в Іспанії Волошина називають "новим Луніним". Він виділяється зростом понад 2 метри та чудовою грою обома ногами – майже безпомилково віддає передачі на будь-яку відстань.
Представник Райо Махадаонди після останнього матчу українського футболіста за клуб розповів про характер воротаря, який назвав типовим для людей зі східної Європи:
У нього типовий характер тамтешньої людини. Він мало говорить. Він дуже холодний і робить трохи дивні речі. Але він усе зупиняє. Він, безперечно, має талант для виступів на високому рівні.