Одним из главных героев заключительного тура первенства Саудовской Аравии по футболу стал именно Коваль. В напряженном матче между командами Аль-Фатех и Аль-Раед украинский голкипер сумел отразить пенальти, который был назначен судьей на последних минутах матча.

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Удар игрока Аль-Раед пришелся практически по центру ворот, поэтому украинец без проблем с ним справился. Эффектный сейв Максима Коваля помог его команде удержать в матче с соперником столь важную для них ничью.

Видео отраженного пенальти Коваля

После 30 сыгранных матчей клуб Коваля Аль-Фатех завершил игровой сезон на 7 месте в турнирной таблице с 42 набранными очками. Их соперник, Аль-Раед, оказался на 9 месте в чемпионате после сыгранного последнего тура.

Карьера Коваля в Аль-Фатеху