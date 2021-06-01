Одним з головних героїв заключного туру першості Саудівської Аравії з футболу став саме Коваль. У напруженому матчі між командами Аль-Фатех і Аль-Раед український голкіпер зумів відбити пенальті, яке було призначено суддею на останніх хвилинах матчу.
До слова Проєкт Мінцифри та FAVBET "Цифровізація бібліотек" визнано найкращим на PR марафоні
Удар гравця Аль-Раед припав практично по центру воріт, тому українець без проблем з ним впорався. Ефектний сейв Максима Коваля допоміг його команді втримати в матчі з суперником таку важливу для них нічию.
Відео відбитого пенальті Коваля
Кар'єра Коваля в Аль-Фатеху
- За Аль-Фатех українець виступає ще з 2018 року. У поточному ігровому сезоні він зіграв за клуб 29 матчів – в 4 зустрічах йому вдалося утримати свої ворота на замку.
- У складі цього клубу з Саудівської Аравії Максим Коваль вже в 7 разів успішно відбив пенальті. У пасиві українського гравця 53 пропущених м'ячі в свої ворота і 3 жовті картки.