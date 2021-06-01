Одним з головних героїв заключного туру першості Саудівської Аравії з футболу став саме Коваль. У напруженому матчі між командами Аль-Фатех і Аль-Раед український голкіпер зумів відбити пенальті, яке було призначено суддею на останніх хвилинах матчу.

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Удар гравця Аль-Раед припав практично по центру воріт, тому українець без проблем з ним впорався. Ефектний сейв Максима Коваля допоміг його команді втримати в матчі з суперником таку важливу для них нічию.

Відео відбитого пенальті Коваля

Після 30 зіграних матчів клуб Коваля Аль-Фатех завершив ігровий сезон на 7 місці в турнірній таблиці з 42 набраними очками. Їх суперник, Аль-Раед, виявився на 9 місці в чемпіонаті після зіграного останнього туру.

Кар'єра Коваля в Аль-Фатеху