Первая победа за команду

Это первая победа Падуна в составе новой команды Education First, сообщает 24 канал.

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Это первая в карьере 25-летнего уроженца Донецка победа в гонке с раздельным стартом в карьере. Успех позволил Падуну закрыть топ-3 общего зачета "Гран Каминьо".

"Это потрясающий результат для меня, но я не могу быть счастливым из-за того, что происходит в моей стране. Иначе я хотел бы разделить свою радость с согражданами. Я здесь и я поддерживаю вас как могу в этой ситуации. Хочу сказать "Слава Украине!" Это действительно важно", – сказал Падун после финиша.

Результаты гонки

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