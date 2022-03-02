Перша перемога за команду

Це перша перемога Падуна у складі його нової команди Education First, повідомляє 24 канал.

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Також це перша у кар'єрі 25-річного уродженця Донецька перемога у гонці з роздільним стартом у кар'єрі. Успіх дозволив Падуну замкнути топ-3 загального заліку "Гран Каміньо".

"Це приголомшливий результат для мене, але я не можу бути щасливим через те, що відбувається в моїй країні. Інакше я хотів би розділити свою радість із співгромадянами. Я тут і я підтримую вас як можу в цій ситуації. Хочу сказати "Слава Україні!". Це справді важливо", – сказав Падун після фінішу.

Результати гонки

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