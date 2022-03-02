Елена Белосюк, Ольга Харлан, Анна Бессонова и другие известные украинские спортсменки поблагодарили тех, кто защищает Украину от российского вторжения, сообщает 24 канал.

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Полное обращение украинских спортсменок:

"Украинцы, соотечественники, друзья. На нашу Родину пришел враг. Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, территориальная оборона, национальная полиция, волонтеры и тысячи простых людей – вы герои.

Уже 6 сутки идут ожесточенные бои в городах, селах и на границах Украины. За каждый метр нашей земли бок о бок стоит армия и народ Украины, сила духа которых неотразима. Вы поражаете своим мужеством, преданностью и победой весь мир.

Вы – сила, честь и надежда нашего государства. Ваша невероятная воля и победы сплачивают и делают нас всех сильнее.

Вместе все украинцы – с запада на восток и с севера на юг – это сила, создающая новую историю Европы и мира. Победа за нами. Слава Украине. Героям слава", – сказали спортсменки.

В создании видеообращения приняли участие Елена Белосюк, Наталья Добринская, Марина Алексеева, Алла Черкасова, Анна Бессонова, Яна Шемякина, Елена Яценко, Елена Костевич, Марина Бех-Романчук, Анастасия Коженкова, Ольга Харлан, Ирина Геращенко, Ольга Полюк и Елена Петрова.

Видео обращение

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