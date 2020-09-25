Для американской велогонщицы Хлоэ Дагерт гонка завершилась неприятным инцидентом. Спортсменка не сумела удержаться на мокрой трассе и сорвалась в обрыв.

В итальянском Имоле состоялась велогонка чемпионата мира, которая запомнилась неприятным инцидентом. Прямо во время прохождения крутого поворота 23-летняя американка не удержалась на трассе и вылетела за ее пределы, информирует 24 канал.

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Неприятный инцидент

Хлоэ упала в обрыв, организаторы гонки сразу бросились спортсменке на помощь, откуда быстро ее достали и доставили на вертолете в ближайший госпиталь. После медицинского обследования ее жизни ничего не угрожает. Хлоэ в сознании и разговаривает с врачами.

Перед падением Хлоэ была лидером в гонке, но после досадного инцидента победу одержала Анна ван де Брэгга из Нидерландов.

Кто такая Хлоэ Дагерт?

Это 23-летняя американская велогонщица, которая в 2016 году завоевала "серебро" Олимпийских игр в Рио в командной гонке преследования. В 2019 году выиграла чемпионат мира.