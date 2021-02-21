Украинский наставник Юрий Вернидуб удачно дебютировал на тренерском мостике Шерифа. Клуб одержал победу над Сфинтул Георге.

Матч состоялся в рамках 11 тура чемпионата Молдовы. Шериф не оставил шансов сопернику на победу – 4:1.

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Дебютная победа

Первая 45-минутка завершилась с минимальным преимуществом хозяев. Гол в активе Коловоса. После перерыва футболисты Шерифа еще трижды отмечались в воротах соперника. Все тот же активный Коловос забил гол и оформил дубль, а также результативные удары в свой актив добавили Кастанеда и Траоре.

Игроки Сфинтул Георге результативно ответили лишь однажды благодаря точному удару на 81-й минуте Солодовникова.

Эта победа стала первой для Юрия Вернидуба, который лишь в декабре 2020 года возглавил Шериф. Победа позволила клубу остаться лидером в сезоне. Команда украинского тренера опережает ближайшего конкурента Петроклуб на 9 очков.

Следующий свой матч Шериф проведет уже 24 февраля на выезде против Зимбру Кишинев.