Український наставник Юрій Вернидуб вдало дебютував на тренерському містку Шерифа. Клуб здобув перемогу над Сфинтул Георге.

Матч відбувся у рамках 11 туру чемпіонату Молдови. Шериф не залишив шансів супернику на перемогу – 4:1.

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Дебютна перемога

Перша 45-хвилинка завершилась з мінімальною перевагою господарів. Гол у активі Коловоса. По перерві футболісти Шерифа ще тричі відзначались у воротах суперника. Все той же активний Коловос забив гол та оформив дубль, а також результативні удари у свій доробок додали Кастанеда та Траоре.

Гравці Сфинтул Георге результативно відповіли лише одного разу завдяки точному удару на 81-й хвилині Солодовнікова.

Ця перемога стала першою для Юрія Вернидуба, який лише у грудні 2020 року очолив Шериф. Звитяга дозволила клубу залишитись лідером у сезоні. Команда українського тренера випереджає найближчого конкурента Петроклуб на 9 очок.

Наступний свій матч Шериф проведе вже 24 лютого на виїзді проти Зімбру Кишинів.