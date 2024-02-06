Богоделов ранее работал с Олегом Кузнецовым в юношеских сборных Украины. Он поделился воспоминаниями о работе с нынешним игроком Челси Михаилом Мудриком.
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Тренер вспомнил работу с Мудриком в сборной
По его словам, Мудрик часто злоупотреблял индивидуальным мастерством во время игры и выполнял вещи, которые не были полезными для команды.
"Этот парень мяч в центре поля и начинал рисовать свои узоры, пока его кто-то не гупнет. Мы получали штрафной в центре, который нам нафиг не нужен", – сказал Богоделов.
Также он отметил, что переход Мудрика в Челси был для него неожиданностью.
"Кузнецов чувствовал, что Мудрик хороший футболист, но я не думал, что он будет играть в таком клубе. Все говорят: "Миша, обыгрывай перед штрафной площадкой, там нам нужны штрафные". А он упрямый и делает свое", – добавил тренер.
Успехи Мудрика в нынешнем сезоне
- Напомним, что лондонский клуб приобрел Михаила Мудрика у Шахтера прошлой зимой за 70 миллионов евро и еще 30 миллионов бонусов.
- Напомним, этом сезоне на счету 23-летнего игрока три гола и два ассиста в 19-ти матчах АПЛ.
- 4 февраля он вышел на поле в матче против Вулверхэмптона. Узнайте, почему фанаты команды выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес команды.