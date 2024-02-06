Сначала же начали фанаты Вулверхэмптона. Болельщики "волков" пели оскорбительные песни в адрес лондонского клуба – "Челси йо**** дерьмо", пишет 24 Канал.
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Фаны Челси разозлились на родную команду
Впоследствии решили присоединиться и фаны Челси. Эту же песню спели и болельщики Челси, которых возмутила неудачная игра команды – "Мы йо**** дерьмо". Этот момент попал в видеотрансляцию игры.
Как фанаты Челси скандировали оскорбительные выкрики в адрес своей команды: смотрите видео
Как прошел матч
- 4 февраля состоялись три матча 23-го тура АПЛ.
- Челси на своем поле уступил Вулверхэмптону со счетом 2:4. Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 72-й минуте вместо Рахима Стерлинга.
- На 86-й минуте украинец отдал ассист с углового на Тиаго Силву. Для Мудрика это шестое голевое действие в текущем сезоне: 4 гола и 2 ассиста.