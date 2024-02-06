Богодєлов раніше працював з Олегом Кузнєцовим у юнацьких збірних України. Він поділився спогадами про роботу з теперішнім гравцем Челсі Михайлом Мудриком.
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Тренер пригадав роботу з Мудриком у збірній
За його словами, Мудрик часто зловживав індивідуальною майстерністю під час гри та виконував речі, які не були корисними для команди.
"Цей хлопець м’яч у центрі поля і починав малювати свої візерунки, поки його хтось не гупне. Ми отримували штрафний у центрі, який нам нафіг не потрібен", – сказав Богодєлов.
Також він зауважив, що перехід Мудрика у Челсі був для нього несподіванкою.
"Кузнєцов відчував, що Мудрик гарний футболіст, але я не думав, що він гратиме в такому клубі. Усі кажуть: "Міша, обігравай перед штрафним майданчиком, там нам потрібні штрафні". А він упертий і робить своє", – додав тренер.
Успіхи Мудрика у нинішньому сезоні
- Нагадаємо, що лондонський клуб придбав Михайла Мудрика у Шахтаря минулої зими за 70 мільйонів євро та ще 30 мільйонів бонусів.
- Нагадаємо, цього сезону на рахунку 23-річного гравця три голи і два асисти у 19-ти матчах АПЛ.
- 4 лютого він вийшов на поле у матчі проти Вулверхемптона. Дізнайтеся, чому фанати команди вигукували образливі кричалки на адресу команди.