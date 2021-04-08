Тренеру баскетбольного клуба Тернополь Дмитрию Забирченко не понравилось, что после игры против Будивельника в Киеве не был соблюден регламент. Поэтому он провел довольно короткую пресс-конференцию после матча.

Киевский Будивельник на домашней площадке праздновал победу над Тернополем со счетом 92:69. После матча тренеры и игроки команд отправились на обязательную пресс-конференцию.

Напомним Киевский Будивельник стал обладателем Кубка Украины-2021

По регламенту соревнований, первым к журналистам должен выйти тренер гостей. Но что-то пошло не по сценарию, и сначала с журналистами пообщался главный тренер Будивельника Игорс Миглиниекс. Только после этого наступила очередь представителей Тернополя.

Первым с журналистами пообщался игрок Дмитрий Головчик. Его спросили об игре, где он отметил заслуженную победу Будивельника, так как команда провалила игру в защите.

А вот когда очередь дошла до Дмитрия Забирченко, он выразил свое недовольство. Но не игрой.

"Кто первым на пресс-конференцию должен идти? Гости. То есть уважения нет. То есть мы шли, нас обогнали ... Надо, чтобы хозяева первыми ... Я понял. Тогда Будивельник – с победой, а нам дальше работать. Спасибо", – заявил Дмитрий Забирченко на пресс-конференции. После чего покинул ее.

Видео пресс-конференции Дмитрия Забирченко