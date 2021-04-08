Тренеру баскетбольного клубу Тернопіль Дмитру Забірченку не сподобалося, що після гри проти Будівельника в Києві не було дотримано регламенту. Відтак він провів доволі коротку пресконференцію після матчу.

Київський Будівельник на домашньому майданчику святкував перемогу над Тернополем з рахунком 92:69. Після матчу тренери та гравці команд відправилися на обов'язкову пресконференцію.

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За регламентом змагань, першим до журналістів має вийти тренер гостей. Але щось пішло не за сценарієм, і спочатку з журналістами поспілкувався головний наставник Будівельника Ігорс Міглініекс. Лише після цього настала черга представників Тернополя.

Першим з журналістами поспілкувався гравець Дмитро Головчик. Його спитали про гру, де він відзначив заслужену перемогу Будівельника, адже команда провалися в грі в захисті.

А от коли черга дійшла до Дмитра Забірченка, він висловив своє невдоволення. Але не грою.

"Хто першим на пресконференцію повинен йти? Гості. Тобто поваги немає. Тобто ми йшли, нас обігнали… Треба, щоб господарі першими… Я зрозумів. Тоді Будівельник – з перемогою, а нам далі працювати. Спасибі", – заявив Дмитро Забірченко на пресконференції. Після чого покинув її.

Відео пресконференції Дмитра Забірченка