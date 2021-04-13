Всего на чемпионате Европы Украину представляли 16 спортсменов, но единственную медаль в общий зачет нашей сборной принес именно Гарбар. В категории свыше 87 килограмм он победил в поединке за третье место Ивана Гарсию из Испании.

К слову Украинец Малиновский признан лучшим игроком Европы за месяц

В полуфинале же украинец проиграл россиянину Владиславу Ларину. Для украинца эта награда стала первой на взрослом уровне. Российский спортсмен в итоге уступил белорусу Арману-Маршаллу Силли.



Андрей Грабар – бронзовый призер чемпионата Европы

К слову. Для украинца эта награда чемпионата Европы стала первой на взрослом уровне.