Всього на чемпіонаті Європи Україну представляли 16 спортсменів, але єдину медаль в загальний залік нашої збірної приніс саме Гарбар. У категорії понад 87 кілограм він переміг в поєдинку за третє місце Івана Гарсію з Іспанії.

До слова Українець Маліновський визнаний найкращим гравцем Європи за місяць

У півфіналі ж українець програв росіянину Владиславу Ларіну. Для українця ця нагорода стала першою на дорослому рівні. Російський спортсмен в результаті поступився білорусу Арману-Маршаллу Сіллі.



Андрій Грабар – бронзовий призер чемпіонату Європи

До слова. Для українця ця нагорода чемпіонату Європи стала першою на дорослому рівні.