Украинский дуэт по танцам на льду Дарья Попова и Владимир Беликов приняли участие на международном турнире в Германии. Украинцы получили бронзовые награды соревнований.

Украинский тандем везет награды в Украину с турнира "Nebelhorn Trophy", который проходил в немецком Оберстдорфе. О достижениях сообщила Федерация фигурного катания Украины.

Читайте также: Американский фигурист Чен выполнил запрещенный элемент на тренировке: видео

"Бронза" украинцев

Этот турнир стал первым стартом в новом сезоне, но соревнования проходили при пустых трибунах. После исполнения ритмичного танца на льду украинская пара заняла второе место, а в произвольной программе показали уже третий результат. Их танец оценили в 87,05 баллов (46,39 за технику и 40,66 за компоненты). По итогам двух выступлений Попова и Беликов получили 148,60 баллов.

Небольшие помазки не дали украинцам одержать победу в соревнованиях. Они получили хорошую оценку за великолепно выполненные твизлы и оригинальную поддержку, но их опередили чешский и британский дуэты.

Победителями турнира в Германии стали представители Чехии Натали Ташлерова и Филипп Ташлер. Итоговый результат чешского тандема – 163,62, второе место заняли британцы Саши Фіар и Джорджа Водделла, их танец судьи оценили в 151,43. Лидерскую тройку замкнули украинцы.

Украинский дуэт Попова/Беликов дебютировали на взрослом уровне в 2017 году в Риге, где они завоевали серебряные награды турнира. В течение 2018/19 годов украинцы становились чемпионами страны в танцах на льду.