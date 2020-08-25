Американский фигурист Чен выполнил запрещенный элемент на тренировке: видео
Двукратный чемпион мира Нетан Чен исполнил сальто назад после четверного прыжка на тренировке.
Видео с запрещенным элементом Чен выложил в Instagram.
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"Вероятно, я тренирую полезные элементы", – написал Чен.
Запрещенный трюк в фигурном катании
- Ирония фигуриста отсылает к тому, что прием запретили на официальных стартах еще в прошлом веке.
- Опасный трюк может пригодиться Чену для выступления в различных шоу – там в выборе элементов его ограничивают только здравый смысл и условия медицинской страховки, но не регламент мероприятия.