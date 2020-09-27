Український дует із танців на льоду Дарина Попова та Володимир Бєліков взяли участь на міжнародному турнірі у Німеччині. Українці здобули бронзові нагороди змагань.

Український тандем везе нагороди в Україну із турніру "Nebelhorn Trophy", який відбувався в німецькому Оберстдорфі. Про досягнення повідомила Федерація фігурного катання України.

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"Бронза" українців

Цей турнір став першим стартом у новому сезоні, але змагання відбувались за пустих трибун. Після виконання ритмічного танцю на льоду українська пара посіла друге місце, а в довільній програмі показали вже третій результат. Їх танець оцінили у 87,05 балів (46,39 за техніку та 40,66 за компоненти). За підсумками двох виступів Попова та Бєліков отримали 148,60 балів.

Невеликі помазки не дали українцям здобути перемогу у змаганнях. Вони отримали хорошу оцінку за чудово виконані твізли та оригінальну підтримку, але їх випередили чеський та британський дуети.

Переможцями турніру у Німеччині стали представники Чехії Наталі Ташлерова та Філіп Ташлер. Підсумковий результат чеського тандему – 163,62, друге місце посіли британці Саші Фіар та Джорджа Водделла, їх танець судді оцінили у 151,43. Лідерську трійку замкнули українці.

Український дует Попова/Бєліков дебютували на дорослому рівні у 2017 році у Ризі, де вони здобули срібні нагороди турніру. Протягом 2018/19 років українці ставали чемпіонами країни у танцях на льоду.