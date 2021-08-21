Украинский супертяжеловес проиграл нокаутом россиянину в чемпионском бою: видео

21 августа 2021 , 14:47
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Источник:

24 канал

Украинский боксер Исмаил Силлах возобновил карьеру, однако в первом же поединке уступил россиянину Андрею Мангушеву бой за титул NABA - USA. Поединок прошел в Майами.

36-летний Силлах не смог навязать сопротивление молодому сопернику. 23-летний россиянин уже в третьем раунде зажал украинца у канатов и начал бить Исмаила. В результате угол Силлаха выбросил полотенце, что ознаменовало поражение техническим нокаутом.

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Видео нокаута в бою Исмаил Силлах – Андрей Мангушев

Что известно об Исмаиле Силлахе

  • Силлах не выходил на ринг с 2018 года. На его счету 27 побед и семь поражений. В 2013 году украинец претендовал на чемпионский пояс WBO, но уступил другому россиянину Сергею Ковалеву.
  • Наибольшую популярность Силлах получил за свои выступления в полутяжелом дивизионе, где украинец был чемпионом второстепенных организаций, а также был претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO.
Автор: Юрій Семенюк