36-річний Сіллах не зміг нав'язати опір молодшому суперникові. 23-річний росіянин вже в третьому раунді затиснув українця біля канатів і почав бити Ісмаїла. В результаті кут Сіллаха викинув рушник, що ознаменувало поразку технічним нокаутом.
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Відео нокауту в бою Ісмаїл Сіллах – Андрій Мангушев
Що відомо про Ісмаїла Сіллаха
- Сіллах не виходив на ринг з 2018 року. На його рахунку 27 перемог і сім поразок. У 2013 році українець претендував на чемпіонський пояс WBO, але поступився іншому росіянину Сергію Ковальову.
- Найбільшу популярність Сіллах отримав за свої виступи в напівважкій дивізіоні, де українець був чемпіоном другорядних організацій, а також був претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO.