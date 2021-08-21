36-летний Силлах не смог навязать сопротивление молодому сопернику. 23-летний россиянин уже в третьем раунде зажал украинца у канатов и начал бить Исмаила. В результате угол Силлаха выбросил полотенце, что ознаменовало поражение техническим нокаутом.

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Видео нокаута в бою Исмаил Силлах – Андрей Мангушев

Что известно об Исмаиле Силлахе