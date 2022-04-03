Украинцы – самые сильные
Украинец Алексей Новиков получил титул сильнейшего человека Европы. Наш спортсмен одержал победу в двух из пяти упражнений турнира, заняв итоговое первое место.
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Свою победу он посвятил родной стране.
Эту победу я посвящаю Украине. Мы победим, мы самые сильные – запомните это. Мы выиграем и будем самой цветущей страной на планете. Мы будем жить очень хорошо, я вам это обещаю. Слава Украине!,
– сказал Новиков.
Видео выступления украинца
В шаге от призового места на этих соревнованиях остался еще один украинец Павел Кордияка. В итоге он занял четвертое место.
Гордимся выступлением наших богатырей.